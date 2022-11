O FC Dallas não acionou a opção de compra pelo futebolista luso-guineense Nanu, que foi cedido pelo FC Porto ao clube da liga norte-americana, a MLS.

O clube dos Estados Unidos anunciou oficialmente as decisões de final de época na última noite e, da lista de jogadores sobre os quais o FC Dallas não acionou as opções contratuais, está o do lateral-direito de 28 anos.

Nanu fez 30 jogos pelo FC Dallas em 2022, na sequência do empréstimo por parte do FC Porto, feito em janeiro.

O atleta vai assim decidir o seu futuro junto do FC Porto, clube com o qual tem contrato até 2025.