Deniz Gül foi, este sábado, anunciado como reforço do FC Porto, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.



O sueco torna-se assim no segundo reforço da era André Villas-Boas depois de Samu Omorodion. O avançado chega aos dragões proveniente do Hammarby e assina um contrato válido até 2029.



Deniz Gül começou a jogar futebol nas escolas do Stuvsta IF, um clube da terra natal, e passou ainda por Segeltorps IF, IF Brommapojkarna, AIK Solna e FC Djursholm. Em 2022, o atacante foi promovido ao plantel principal do Hammarby, mas rodou por empréstimo num clube-satélite pelo qual marcou 16 golos em 23 jogos.



Internacional sub-19 sueco, Gül marcou três golos e fez duas assistências em 17 encontros pelo Hammarby. Depois de Lars Eriksson (1996 e 1997) e Fredrik Söderström (2001 e 2002), Deniz Gül é o terceiro sueco a vestir a camisola portista.



Mais tarde, em comunicado à CMVM, o FC Porto detalhou o negócio e informaram que pagaram 4,5 milhões de euros pelo passe do jogador, num negócio que poderá proporcionar mais 500.000 euros em variáveis.