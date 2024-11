O FC Porto anunciou a renovação de contrato com João Teixeira, médio de 18 anos.

O jovem futebolista pertence à equipa B dos dragões e está no clube desde 2015.

Natural de Vila Real, faz já a sua décima temporada de dragão ao peito, tendo-se destacado principalmente nos juniores e na Youth League.

«Estou muito feliz, é sinal de que os responsáveis do clube acreditam em mim. Tenho de continuar a trabalhar e seguir o meu trajeto no FC Porto.», disse o médio em declarações aos meios do clube azul e branco após a renovação.