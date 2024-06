Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto, segundo acaba de anunciar o clube do Dragão.

O antigo ajunto de Sérgio Conceição assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, até 2026.

O novo treinador vai ser apresentado esta sexta-feira, numa conferência de imprensa que está marcada, para as 15h00, para o camarote presidencial do Estádio do Dragão.

O clube informou, entretanto, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com o seguinte comunicado:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD informa, para os efeitos do disposto no número 1 do

artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de

abril, que chegou a acordo com Vitor Bruno Clara Santos e Motas Fernandes para a celebração

de um contrato de trabalho, como treinador da sua equipa principal de futebol, válido por 2

épocas desportivas (2024/2025 e 2025/2026)».