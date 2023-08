Otávio já não vai estar este domingo no Dragão, para ver o FC Porto-Farense e para se despedir dos adeptos.

O internacional português já viaja para a Arábia Saudita, num viagem via Dubai, e é esperado nas próximas horas em Riade, de forma a poder durante a segunda-feira cumprir os habituais exames médicos e assinar contrato por três temporadas com o Al Nassr, de Ronaldo.

Otávio viaja na companhia do empresário, deixando em Portugal a família, para já. A mulher e os dois filhos estiveram, de resto, no aeroporto a despedir-se do internacional português.

Como já se disse, o jogador vai receber cerca de 13 milhões de euros por ano e o FC Porto vai encaixar 60 milhões de euros pela transferência. A SAD portista tinha direito a receber 67,5 por cento da transferência, o que correspondia a 40,5 milhões de euros.

Isto porque o Banco BMG foi um parceiro fundamental para a renovação de contrato de Otávio, que teve um custo total de 19 milhões de euros, o que lhe permitiu ficar com 32,5 por cento do passe.

De forma a aceitar a proposta do Al Nassr, porém, o FC Porto conseguiu negociar junto do Banco BMG e garantir um encaixe superior, que segundo o Record estará na ordem os 45 milhões de euros.