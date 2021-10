Na cerimónia de apresentação oficial das contas do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa falou sobre a notícia da CMTV de que o Ministério Público está a investigar os negócios entre os dragões e o clube brasileiro Tombense, por suspeitas de irregularidades. O presidente portista diz que «todas as transferências foram feitas legalmente.»

«O Evanilson foi comprado ao Tombense, embora estivesse a jogar no Fluminense. O FC Porto nada teve a ver com o Fluminense. Quando jogava nesse clube, jogava por empréstimo do Tombense. O FC Porto negociou com o Tombense, num contrato claríssimo, que frisa que o jogador já tinha rescindido o empréstimo para vir para o FC Porto», disse Pinto da Costa.

«Os outros jogadores que vieram foram o João Marcelo, Caíque e Wesley. Vieram a custo zero por empréstimo. Infelizmente, dois não vão continuar. Portanto, vão apenas custar a estadia aqui e o ordenado. Não envolveu qualquer verba ou comissão», garantiu o presidente do FC Porto, acrescentando:

«Vamos enviar os contratos ao Ministério Público para, se for verdade [a investigação], não perderem tempo e confirmarem a veracidade do documento e que todas as transferências foram feitas legalmente.»