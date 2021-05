Os três principais jornais desportivos italianos colocam Sérgio Conceição nas primeiras páginas.

O nome do ainda treinador do FC Porto está a ser apontado ao Nápoles, o técnico estará mesmo a negociar com o clube napolitano e a imprensa italiana faz eco dessas notícias.

O Corriere dello Sport anuncia mesmo: «Conceição chega amanhã para ser apresentado».

Sérgio Conceição não é, porém, o único treinador português a ser notícia em terras transalpinas, com o nome de Paulo Fonseca a surgir na primeira página da Gazzetta dello Sport e no Corriere dello Sport, associado à Fiorentina.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver as notícias sobre Sérgio Conceição.