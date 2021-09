O mercado fechou e o FC Porto não perdeu Luis Díaz, Sérgio Oliveira ou Corona, que eram os nomes mais badalados para sair.

Ora, perante este cenário, Sérgio Conceição confessa-se satisfeito com o plantel que tem à disposição para esta época.

«Estou contente com o plantel que tenho, claramente que sim», respondeu, questionado pelo Maisfutebol na conferência de imprensa de antevisão do Clássico frente ao Sporting.

Sobre o tema, o técnico dos dragões esclareceu o seu ponto de vista: «Empresário não sou. Dirigente também não. Não tenho de preocupar com as vendas ou com os equilíbrios financeiros. Tenho de trabalhar os meus jogadores para que todos eles sejam possíveis vendas para as chamadas equipas dos Big 5. A partir desse momento, não tenho nada a ver com vendas ou não. O que falo com o nosso presidente é, dentro daquilo que são as necessidades do clube, ter os jogadores que acho que são importantes connosco para fazermos uma época dentro daquilo que temos tido nestes quatro anos.»

O FC Porto e Sporting defrontam-se este sábado, às 20h30, em jogo da 5.ª jornada da Liga.