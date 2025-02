Martín Anselmi fez esta sexta-feira a antevisão do duelo com o Arouca para a 24.ª jornada.

Desde que o técnico argentino assumiu as rédeas dos dragões, o FC Porto alcançou apenas duas vitórias em sete partidas. Quando questionado se o sistema que tentou implementar nos «azuis e brancos» é o melhor para o clube ou se o próprio se deveria adaptar, Anselmi respondeu prontamente com duas perguntas.

«Como terminou o FC Porto na temporada passada? E agora porque me contrataram a mim?», atirou.

A consistência defensiva da equipa foi muito questionada, mas o treinador dos dragões não acredita que tenha de alterar o sistema de jogo apenas consoante os resultados obtidos, especialmente, depois do empate frente ao V. Guimarães nos últimos minutos.

«Há ações em que defendemos com três, há ações em que defendemos com quatro, há ações em que defendemos com dois avançados, há outras com três, há outras com dois médios, há outras com três. Porque saltamos e deslocamo-nos consoante o adversário. Agora, perguntam-me, tenho de mudar o sistema defensivo? Não», referiu ainda Anselmi.

O FC Porto joga em Arouca este sábado às 18h, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

