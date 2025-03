André Villas-Boas esteve presente este sábado na recriação do primeiro jogo de futebol oficial em Portugal, que decorreu no Oporto Cricket and Lawn Tennis Club.

À margem do evento, o presidente dos dragões comentou a prestação do treinador Martín Anselmi, num ano que considera que tem sido «difícil para todos os portistas».

«Qualquer treinador tem de ter o seu espaço de adaptação e este é um treinador que tem de se adaptar em competição. As circunstâncias são outras e à medida que vai implementando o seu modelo de jogo está em competição», começou por dizer Villas-Boas.

«Temos muita crença nele e é o nosso treinador de projeto futuro. Nesta fase é deixá-lo continuar a trabalhar e seguramente trará as vitórias que precisamos», concluiu.

De recordar, Martín Anselmi chegou este janeiro ao FC Porto proveniente do Cruz Azul do México. Em sete partidas no comando dos «azuis e brancos», o treinador argentino alcançou apenas dois triunfos em sete partidas.