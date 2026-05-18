Francesco Farioli revelou, em entrevista à RTP, a importância que José Mourinho teve no processo que antecedeu a sua chegada ao FC Porto, assumindo mesmo que o treinador português lhe transmitiu uma visão especial sobre o clube e a cidade.

O técnico italiano explicou que teve uma conversa com Mourinho ainda no verão passado, numa altura em que o português orientava o Fenerbahçe, e guardou as palavras que lhe foram dirigidas sobre o universo portista.

«Ele descreveu-me o que o FC Porto significa. Deu-me uma referência incrível sobre a cidade e sobre o clube», afirmou Farioli, que considera «eterna» a ligação entre Mourinho e os dragões pelo impacto deixado no clube.

Farioli não escondeu também a admiração antiga pelo treinador português, recordando o período em que Mourinho brilhou ao serviço Inter.

«Como adepto italiano e como um miúdo que cresceu a ver a Serie A, nunca esquecerei o Inter de Mourinho, o espírito de união que demonstraram e aquilo que conseguiram conquistar», referiu.

Apesar de terem sido rivais durante esta temporada, o treinador campeão nacional pelo FC Porto garantiu que a relação entre ambos foi sempre marcada pelo respeito mútuo e pela frontalidade.

«Entre mim e ele existe uma ligação muito honesta e direta. Lutámos para ganhar os jogos, mas sempre com enorme respeito pelo trabalho e pelas pessoas», disse, reiterando o que já tinha referido quando disse que Mourinho foi uma das primeiras pessoas a ligar-lhe após a conquista do campeonato.

Na mesma entrevista, Farioli deixou elogios aos principais adversários na luta pelo título, considerando que o sucesso portista ganha ainda maior dimensão pela qualidade de Benfica e Sporting.

«O nosso sucesso foi enorme porque os rivais contra quem jogámos são dois gigantes», concluiu.