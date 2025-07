O FC Porto divulgou esta sexta-feira a nova equipa técnica que irá comandar os dragões na próxima temporada 2025/26.

Liderados por Francesco Farioli, o staff será composto por oito elementos de sete nacionalidades diferentes, entre eles, Lucho González, antigo jogador e capitão dos dragões.

Ficou assim confirmado o desejo de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, que na apresentação do novo treinador tinha referido que pretendia contar com o argentino que estava ao serviço do Alavés, de Espanha.

O restante staff é composto por Dave Vos, Lino Godinho como adjuntos, o preparador físico, Callum Walsh e o analista Osman Kul.

Para além dos técnicos que já tinham marcado presença na apresentação de Farioli como novo treinador, os "dragões" anunciaram ainda que a equipa ficou completa com o treinador de guarda-redes espanhol, Iñaki Ulloa.

Diogo Almeida, também treinador de guarda-redes, foi o único que transita das equipas técnicas anteriores do FC Porto.

𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚 𝐓𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟔



Osman Kul (Analista)

Diogo Almeida (Tr. Guarda-redes)

Lucho González (Tr.-Adjunto)

Lino Godinho (Tr.-Adjunto)

Francesco Farioli (Tr. Principal)

Dave Vos (Tr.-Adjunto)

Callum Walsh (Preparador Físico)

Iñaki Ulloa (Tr. de Guarda-redes) — FC Porto (@FCPorto) July 11, 2025

(Artigo atualizado às 16h05)