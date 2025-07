Com a oficialização do despedimento de Martín Anselmi do comando do FC Porto e a contratação de uma nova equipa técnica liderada por Francesco Farioli, o agora antigo treinador de guarda-redes, Dario Herrera despediu-se dos dragões na rede social Instagram.

«Chegou ao fim um processo, seis meses em que trabalhámos com dedicação, empenho e convicção. Tentando ser melhor de dia para dia. Agradeço a estes guarda-redes por terem dado o seu melhor em cada sessão de treino e jogo disputado», começou por escrever o técnico argentino.

Na publicação é ainda possível ver os agradecimentos de alguns jogadores como Eustáquio e Cláudio Ramos.

Veja aqui a despedida de Dario Herrera do FC Porto: