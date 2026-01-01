O Ano Novo começou em ambiente de comunhão no Estádio do Dragão, que abriu portas aos adeptos para mais um treino aberto do FC Porto. A partir das 16h, 26 855 portistas marcaram presença, apesar da chuva, para assistir à primeira sessão de 2026, que assinala o arranque da preparação da equipa de Francesco Farioli para a deslocação aos Açores, onde os dragões defrontam o Santa Clara, no domingo, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Antes de subirem ao relvado, os jogadores realizaram trabalho de ginásio, com imagens transmitidas nos ecrãs gigantes do estádio, momento que motivou uma forte ovação das bancadas. No total, 27 atletas participaram no treino no relvado, incluindo Bernardo Lima, Gabriel Brás e Diogo Fernandes, da equipa B.

Tomás Pérez realizou trabalho condicionado, enquanto Luuk de Jong, que vai falhar o resto da temporada por lesão, esteve junto ao banco e foi calorosamente aplaudido.

Na condição de capitão, Diogo Costa deixou uma mensagem aos adeptos antes do início da sessão.

«Bem-vindos à nossa casa, ao nosso treino. Agradeço a vossa presença. Continuem a apoiar-nos porque juntos somos mais fortes. Bom ano a todos», afirmou o guarda-redes, que treinou sem limitações.

O presidente André Villas-Boas acompanhou o treino desde junto ao relvado e aproveitou para distribuir autógrafos pelos adeptos mais próximos. Antes do final da sessão, que terminou com os milhares de adeptos a cantar o hino do FC Porto, Francesco Farioli deixou uma mensagem em bom português.

«Bem-vindos à vossa casa, filhos do Dragão! Agradecemos o vosso apoio e o vosso amor incondicional, seguimos juntos com força, coragem e paixão! Viva o Futebol Clube do Porto! Obrigado!», afirmou o técnico italiano.

Recorde-se que o último treino aberto no Dragão, a 29 de dezembro de 2024, contou com 32.185 adeptos, um número recorde. Já nos treinos realizados no dia 1 de janeiro, a melhor marca até ao momento foi a de 2017, com cerca de 28 mil espectadores.