O FC Porto anunciou este domingo que vai voltar a realizar o treino de Ano Novo aberto aos sócios no estádio do Dragão.

No próximo dia 29 de dezembro, as portas da casa dos azuis e brancos vão abrir-se a partir das 10h para todos os adeptos que querem ver um treino do FC Porto.

Desde 2017, primeiro ano de Sérgio Conceição no comando técnico, que a tradição não se cumpria. Agora, está de regresso com a direção de André Villas-Boas.

O treino aberto marcará o início de trabalhos do FC Porto para o jogo com o Nacional. Antes, no próximo sábado haverá o dérbi da Invicta, com o Boavista, jogo com lotação esgotada.