O FC Porto vai voltar a cumprir a tradição e anunciou esta segunda-feira que vai abrir ao público o primeiro treino de 2026, marcado para a próxima quinta-feira, dia 1 de janeiro, no Estádio do Dragão.

As portas do recinto abrem às 15h00, com entrada livre, sendo aconselhada a chegada antecipada por parte dos adeptos que queiram garantir lugar nas bancadas.

Na última ocasião que os dragões fizeram um treino aberto, a 29 de dezembro do ano passado, a sessão contou com 32.185 adeptos no Dragão. Em 2026, o treino regressa ao próprio dia de Ano Novo, algo que não acontecia desde 2017.

Este treino insere-se na preparação da equipa azul e branca para a deslocação aos Açores, onde o FC Porto defronta o Santa Clara no domingo, dia 4 de janeiro, às 18h00, para a 17.ª ronda do Campeonato Nacional.