As equipas A e B do FC Porto juntaram os jogadores disponíveis para um particular contra o Vizela, realizado na manhã desta terça-feira, no CTFD Jorge Costa.

Os dragões venceram por 2-1, com golos de Tiago Silva (médio da equipa B) e Gabri Veiga. O golo solitário do Vizela foi marcado por Thio.

Do plantel principal dos dragões foram utilizados os guarda-redes Cláudio Ramos e João Costa, os defesas Alberto Costa, Martim Fernandes, Thiago Silva e Francisco Moura, os médios Alan Varela e Gabri Veiga e ainda os avançados Pepê, William Gomes, Borja Sainz e Terem Moffi.

De fora deste particular ficaram Diogo Costa, Rodrigo Mora, Nehuen Perez, Luuk de Jong e Samu, todos entregues ao departamento médico.

O FC Porto regressa aos treinos na quinta-feira, para preparar a receção ao Famalicão, marcada para sábado às 20h30.

Todos os jogadores utilizados por Francesco Farioli e João Brandão: Alberto Costa, Martim Fernandes, Thiago Silva, Felipe Silva, Luís Gomes, Francisco Moura, Alan Varela, Domingos Andrade, Tiago Silva, Rayan Demirci, Gabri Veiga, João Teixeira, Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Gonçalo Sousa, Terem Moffi, Leonardo Vonić e Anhá Candé.