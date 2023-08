O FC Porto cumpriu na manhã desta segunda-feira mais uma sessão de preparação para o jogo da Supertaça, em Aveiro, com o Benfica e ainda sem novidades no que diz respeito aos nomes no boletim clínico.

Diogo Costa e João Mário fizeram treino condicionado, enquanto Veron e Evanilson realizaram apenas tratamento.

Nesta terça-feira, os azuis e brancos voltam a treinar pela manhã e às 12h00 Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão ao clássico que tem apito inicial marcado para as 20h45 de quarta-feira.

Recorde-se que Sérgio Conceição vai poder sentar-se no banco do FC Porto, que conseguiu que a providência cautelar apresentada no TAD fosse aceite.