O FC Porto concluiu nesta sexta-feira a preparação para o jogo com o Vizela, agendado para sábado às 19h00 no Estádio do Dragão.

Entregues ao departamento médico continuam Wilson Manafá, Bruno Costa e Matheus Uribe, que fez treino integrado condicionado. O médio colombiano poderá, no entanto regressar à equipa neste sábado, tal como confirmou Sérgio Conceição.

Tal como na véspera, Danny Loader participou no treino.