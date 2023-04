O FC Porto regressou esta terça-feira ao trabalho, após três dias de folga na sequência da vitória no Estádio da Luz.

Na sessão que decorreu no Olival, Sérgio Conceição não contou apenas com João Mário, que realizou tratamento e é o único jogador presente no boletim clínico. O lateral-direito, refira-se, foi lançado na segunda parte do Clássico, mas teve de ser substituído 15 minutos depois por problemas físicos.

O próximo compromisso do FC Porto está marcado para este sábado, diante do Santa Clara, no Estádio do Dragão (20h30).