Depois de um dia de folga, o FC Porto arrancou, esta terça-feira, a preparação para a visita ao Vitória de Guimarães, da 17.ª jornada da Liga.

No treino no Olival, Sérgio Conceição ainda não contou com três jogadores que figuram no boletim clínico: Francisco Meixedo e Evanilson realizaram tratamento, enquanto Zaidu fez treino condicionado.

O encontro entre dragões e vimaranenses está agendado para as 20h30 do próximo sábado.