O FC Porto arrancou esta quarta-feira a preparação para o jogo com o Desportivo de Chaves, para a Taça da Liga, ainda com quatro nomes no boletim clínico.

Segundo nota dos dragões, Francisco Meixedo, Zaidu e Evanilson fizeram tratamento, enquanto Gabriel Veron realizou treino condicionado.

Na sessão de trabalho no Olival, não estiveram os internacionais Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Marko Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão), este último já eliminado do Mundial 2022. Em sentido contrário, Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva, todos da equipa B, estiveram às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto treina novamente esta quinta-feira, às 10h30.

O jogo da 2.ª jornada Grupo A da Taça da Liga, disputa-se na próxima quinta-feira, 8 de dezembro, às 19h00.