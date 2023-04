A dois dias do Clássico no Estádio da Luz diante do Benfica, o FC Porto continua com cinco jogadores no boletim clínico.

Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu e Evanilson estiveram ausentes da sessão de treino que decorreu esta quarta-feira no Olival e todos realizaram tratamento.

Os dragões voltam ao trabalho na manhã desta quinta-feira e, a partir das 12h00, Sérgio Conceição vai projetar o duelo com os encarnados em conferência de imprensa.

O Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da Liga, está agendado para a próxima sexta-feira, às 18h00.