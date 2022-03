O FC Porto cumpriu nesta quinta-feira mais um treino com vista ao regresso competitivo, agendado para 4 de abril (segunda-feira) diante do Santa Clara no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição não pôde contar com 17 jogadores: 12 por estarem ao serviço das respetivas seleções e três (Wilson Manafá, Bruno Costa e Pepê) por lesão. Este último já fez trabalho de ginásio, depois de na véspera ter estado em repouso domiciliário. Os restantes, Pepe e Taremi, estão positivos à covid-19.

Para colmatar as muitas baixas o técnico dos azuis e brancos chamou nove jogadores da equipa B. A saber: Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, João Mendes, Mor Ndiaye, Diogo Ressurreição, Rodrigo Fernandes, Samba Koné, João Peglow e Danny Namaso.