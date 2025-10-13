Os bês Gabriel Brás, Luís Gomes, António Ribeiro, Kaio Henrique, Domingos Andrade, Tiago Silva, João Teixeira, André Oliveira, Kauê Rodrigues, Ángel Alarcón e Leonardo Vonić, além do júnior Salvador Gomes, foram opção para o treinador da equipa principal do FC Porto, Francesco Farioli, no treino desta segunda-feira, na preparação para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ante o Celoricense.

As chamadas dos jovens jogadores permitiram preencher a sessão matinal no Olival, dadas as ausências de 15 atletas: 13 nas seleções e dois entregues ao boletim clínico.

Diogo Costa (Portugal), Samu (Espanha), Jan Bednarek e Jakub Kiwior (Polónia), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Zaidu (Nigéria), Eustáquio (Canadá), Pablo Rosario (República Dominicana), Martim Fernandes e Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Dominik Prpić (Croácia sub-21) e Tomás Pérez (Argentina sub-20) continuam nas respetivas seleções, enquanto Nehuén Pérez e de Luuk de Jong, em tratamento e trabalho de ginásio, recuperam das respetivas lesões.

O FC Porto joga ante o Celoricense a partir das 18 horas de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos.