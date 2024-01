Stephen Eustáquio e Marko Grujic foram baixas no treino do FC Porto nesta quinta-feira.

A dupla de médios dos azuis e brancos apresentou quadro de síndrome gripal e não esteve às ordens de Sérgio Conceição. De acordo com nota publicada no site oficial do FC Porto, Eustáquio e Marko Grujic fizeram trabalho de ginásio e aumentaram o número de jogadores indisponíveis na preparação para a deslocação de domingo a casa do Farense.

De fora estão ainda Marcano e Gonçalo Borges (ambos devido a lesões), além de Zaidu e Mehdi Taremi, que estão ao serviço das respetivas seleções na CAN e na Taça Asiática.