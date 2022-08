O FC Porto continua a preparar a deslocação ao terreno do Rio Ave sem três jogadores.

Wilson Manafá, Marko Grujic e Mehdi Taremi continuam entregues ao departamento médico dos azuis e brancos e não estiveram às ordens de Sérgio Conceição. Recorde-se que Taremi saiu lesionado do clássico do Sporting com um traumatismo num joelho.

O Rio Ave-FC Porto joga-se no domingo a partir das 20h30. Neste sábado, o técnico dos dragões fala em conferência de imprensa pelas 12h00.