O FC Porto iniciou esta terça-feira a preparação para o jogo ante o Sporting de Braga, da 8.ª jornada da I Liga, com oito ausências para o treinador Sérgio Conceição.

De acordo com o clube, Otávio realizou tratamento na sessão desta terça-feira, no Olival, onde não estiveram mais sete atletas, que estão nos compromissos das respetivas seleções.

Diogo Costa e Pepe estão com a seleção nacional A de Portugal, Rodrigo Conceição nos sub-21 lusos, Zaidu na seleção da Nigéria, Matheus Uribe na da Colômbia, Stephen Eustáquio na do Canadá e Mehdi Taremi na do Irão.

A equipa azul e branca volta a trabalhar a partir das 10h30 de quarta-feira, no Olival.

O FC Porto-Sporting de Braga joga-se a partir das 21h15 de 30 de setembro, sexta-feira, no Estádio do Dragão.