Iván Marcano, Zaidu e Fábio Vieira continuam ausentes no FC Porto, que esta segunda-feira continuou a preparação para a visita à Noruega, onde defronta o Bodo/Glimt na quarta-feira, no arranque da fase de liga da Liga Europa.

O central espanhol continua, segundo o FC Porto, em trabalho de ginásio e tratamento. Já o lateral nigeriano prossegue em regime de treino condicionado, enquanto Fábio Vieira está em tratamento.

O FC Porto volta a treinar às 10 horas desta terça-feira, no Olival, seguindo-se a viagem para a Noruega durante a tarde. Já em solo norueguês, o treinador Vítor Bruno e um jogador fazem a antevisão ao jogo, em conferência de imprensa, às 19h45 portuguesas, no Aspmyra Stadion, casa do Bodo/Glimt.

O Bodo/Glimt-FC Porto está agendado para as 17h45 de quarta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.