O FC Porto prosseguiu esta quarta-feira a preparação para o clássico diante do Benfica, ainda com quatro nomes no boletim clínico.

Segundo os dragões, além de Pepe, que recupera de lesão, Galeno continua em gestão de esforço, enquanto João Mário e André Franco voltaram a realizar tratamento, pelo que o quarteto não trabalhou às ordens Sérgio Conceição.

A manhã ficou ainda marcada pelo acidente de Bernardo Folha a caminho do Olival, embora o médio não tenha sofrido qualquer ferimento.

O FC Porto volta a trabalhar na quinta-feira, dia em que o técnico portista fará a antevisão ao jogo com os encarnados, agendado para as 20h15 de sexta-feira.