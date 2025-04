O FC Porto iniciou nesta segunda-feira a preparaçao para o próximo jogo da Liga, diante do Famalicão no Estádio do Dragão.

Marko Grujic, Vasco Sousa e William Gomes estão entregues ao departamento médico dos azuis e brancos.

Para esta terça-feira de manhã está marcada nova sessão de trabalho com vista ao jogo marcado para sexta-feira às 18h00.