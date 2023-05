O FC Porto realizou mais uma sessão de trabalho na manhã desta quinta-feira, tendo em vista o encontro da 33.ª jornada da Liga, diante do Famalicão.

Sérgio Conceição ainda não contou com o lateral-direito João Mário, que realizou tratamento e é o único nome presente no boletim clínico dos dragões.

Os campeões nacionais treinam novamente esta sexta-feira, antes da conferência de imprensa de Conceição, agendada para as 12h00.

O jogo da penúltima jornada da Liga, em casa do Famalicão, está marcado para as 20h30 do próximo sábado e terá arbitragem de Fábio Veríssimo. Este encontro, refira-se, pode ser decisivo nas contas do título.