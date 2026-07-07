O FC Porto, campeão nacional, prosseguiu esta terça-feira com os trabalhos de pré-temporada. Com dois treinos durante o dia - um de manhã e outra da parte da tarde - Francesco Farioli deu continuidade aos trabalhos dos dragões iniciados no dia 1 de julho.

No Olival, os internacionais Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Zaidu, Pablo Rosario, Victor Froholdt e Oskar Pietuszewski participaram apenas no treino matinal, isto por estarem a seguir um plano de readaptação de esforço.

No que toca ao boletim clínico, Vasco Sousa (treino condicionado), André Miranda (tratamento) e Samu (treino condicionado) continuam a fazer parte da lista.

Esta quarta-feira, o FC Porto regressa aos trabalhos no Olival.