O extremo/avançado André Miranda e o ala/avançado Yoan Pereira foram as novidades no treino do FC Porto, na manhã desta quinta-feira, na preparação para a visita ao Nacional, da 22.ª jornada da Liga (15h30 de domingo).

O treinador Francesco Farioli teve a troca de dois elementos da equipa B no treino, em relação a quarta-feira, dia em que João Teixeira e Gonçalo Sousa tinham integrado os trabalhos.

Tal como na quarta-feira, os também «bês» Gabriel Brás e Dinis Rodrigues voltaram a integrar o treino da equipa principal, no Olival.

Ausentes dos trabalhos continuam cinco atletas: Nehuén Pérez (tratamento e treino condicionado), Jakub Kiwior (tratamento), Martim Fernandes (tratamento), Luuk de Jong (tratamento e trabalho de ginásio) e Samu (tratamento).

A equipa que lidera o campeonato volta a treinar no Olival, na manhã de sexta-feira.