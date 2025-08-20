O FC Porto regressou nesta quarta-feira aos treinos e já pôde contar com Francisco Moura, totalmente recuperado de uma lesão no joelho esquerdo que o afastou dos trabalhos durante quase um mês.

De fora, por lesão, estiveram Martim Fernandes e Samu, que contraiu uma lesão na coxa esquerda na partida dos azuis e brancos com o Gil Vicente em Barcelos.

A equipa de Francesco Farioli prepara a receção ao Casa Pia, agendada para domingo às 18h00.