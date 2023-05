Depois de um dia de folga, o FC Porto voltou esta quarta-feira ao Olival para preparar a receção ao Casa Pia, na 32.ª jornada da Liga.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas, Sérgio Conceição ainda não contou com João Mário. O lateral direito é o único nome que consta no boletim clínico dos dragões e realizou apenas tratamento.

Esta quinta-feira, os campeões nacionais dão continuidade à preparação do jogo com os gansos, agendado para as 20h30 do próximo domingo.