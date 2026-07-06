O FC Porto cumpriu na manhã desta segunda-feira mais um dia de trabalhos de pré-época e Francesco Farioli sorriu com sete regressos.

Autorizados a apresentarem-se mais tarde por terem estado ao serviço das respetivas seleções após o fim da temporada no clube, o trio polaco composto por Bednarek, Kiwior e Pietuszewski, assim como o croata Prpic, o dinamarquês Froholdt, o nigeriano Zaidu e o dominicano Pablo Rosario, juntaram-se ao restante grupo de trabalho no Olival.

Continuam ausentes os mundialistas Diogo Costa (Portugal), que ainda se encontra em competição, e Eustáquio (Canadá) e Deniz Gül (Turquia), que já eliminados usufruem do período de férias.