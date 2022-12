Após concluídas as participações das respetivas seleções, Mehdi Taremi e Stephen Eustaquio já voltaram ao FC Porto, que prepara o jogo da próxima quinta-feira fora de casa com o Desp. Chaves para a Taça da Liga.

O médio internacional canadiano está, no entanto, aos cuidados do departamento médico azul e branco, depois de ser ter lesionado na coxa esquerda durante o jogo com a Croácia, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos do Mundial 2022. Além de Eustaquio, Veron (treino condicionado), Francisco Meixedo, Zaidu e Evanilson (estes últimos três em tratamento) estão no boletim clínico.

Face a essas baixas e também às ausências de vários internacional - Diogo Costa, Pepe, Otávio e Grujic - Sérgio Conceição voltou a chamar aos trabalhos Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva, jogadores da equipa B dos portistas.