A equipa principal do FC Porto volta aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, por volta das 18 horas, apurou o Maisfutebol, mas nesta altura ainda é uma incógnita quem vai orientar a sessão de trabalhos.

Confirmada a saída do treinador Vítor Bruno na madrugada desta segunda-feira, na sequência da derrota por 3-1 ante o Gil Vicente, em Barcelos, permanece a expectativa sobre a solução que a administração liderada por André Villas-Boas irá encontrar, pelo menos a curto prazo.

Isto porque a equipa volta a trabalhar já de olhos postos no jogo com o Olympiakos, que se realiza dentro de três dias. Os azuis e brancos recebem a equipa grega na quinta-feira, em jogo da 7.ª jornada da fase de liga da Liga Europa (17h45). Um duelo importante nas contas do FC Porto para o apuramento para a próxima fase da competição.

E o calendário não dá grande margem para abrandar. É que o FC Porto não tem qualquer semana "limpa" até ao clássico com o Sporting, inclusive: depois do Olympiakos, recebe o Santa Clara no dia 26 para a Liga, visita o Maccabi Tel Aviv para a Liga Europa no dia 30 e desloca-se ao Rio Ave a 3 de fevereiro, para a Liga, antes de receber os leões.