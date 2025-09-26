O FC Porto treina na manhã desta sexta-feira em Salzburgo, numa sessão focada na recuperação dos atletas, antes do regresso a Portugal, marcado para as 13h40.

Numa altura de calendário apertado, o treinador Francesco Farioli dá também atenção ao descanso e, no sábado, concedeu dia de folga ao plantel.

A equipa azul e branca realizará, assim, apenas um treino específico de preparação para o jogo com o Arouca, da sétima jornada da Liga, agendado para as 20 horas de segunda-feira.

