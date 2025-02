O FC Porto prosseguiu neste sábado a preparação para a receção ao V. Guimarães.

Sem alterações no boletim clínico, onde se mantêm Martim Fernandes, Marko Grujic e Vasco Sousa, este operado recentemente ao perónio da perna direita, a equipa de Martín Anselmi treinou pela manhã no centro de treinos do Olival.

Neste domingo, o treinador dos portistas faz a antevisão ao jogo da 23.ª jornada da Liga a partir das 13h30.

O FC Porto-V. Guimarães joga-se na segunda-feira às 20h15.