O plantel do FC Porto começou nesta terça-feira a preparar o próximo jogo da Liga, diante do V. Guimarães no sábado.

Devido à má qualidade do ar, consequência dos incêndios que têm fustigado as regiões Norte e Centro do país, o plantel às ordens de Vítor Bruno trabalhou no Olival, Gaia, debaixo dos olhos do departamento médico dos azuis e brancos, que esteve atento a qualquer sintoma que pudesse surgir como consequência das condições climatéricas.

No boletim clínico do FC Porto mantêm-se Marcano, Zaidu e Fábio Vieira.

O V. Guimarães-FC Porto joga-se no sábado a partir das 18h00.