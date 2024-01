O defesa espanhol Iván Marcano, em tratamento, além do lateral-esquerdo Zaidu e do avançado Mehdi Taremi, ao serviço das respetivas seleções, foram as baixas no treino do FC Porto esta quarta-feira, na antevéspera da visita ao Boavista.

O FC Porto deu conta destas três ausências na sua habitual nota diária oficial do treino, sendo que a equipa volta a treinar a partir das 10h30 de quinta-feira no Olival. Para as 12 horas, está agendada a conferência de imprensa do treinador Sérgio Conceição, de antevisão ao dérbi.

De recordar que Zaidu vai estar ao serviço da Nigéria na Taça das Nações Africanas e Mehdi Taremi em representação do Irão, na Taça da Ásia.

O Boavista-FC Porto, da 16.ª jornada da I Liga, está agendado para as 20h45 de sexta-feira. Manuel Oliveira é o árbitro de um jogo que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.