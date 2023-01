No dia seguinte ao triunfo sobre o Académico de Viseu, o FC Porto regressou ao trabalho no Olival para preparar a final da Taça da Liga com o Sporting.

Francisco Meixedo, Marko Grujic e Evanilson, todos em tratamento, continuam no boletim clínico dos dragões.

O FC Porto volta a treinar na manhã desta sexta-feira e o treinador Sérgio Conceição faz a antevisão ao clássico às 12h00.

O duelo entre dragões e leões está marcado para o próximo sábado, em Leiria (19h45).