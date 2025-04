O guarda-redes Diogo Costa (tratamento) e os médios Vasco Sousa e Marko Grujic, ambos em tratamento e ginásio, continuam de fora no FC Porto, na antevéspera da receção ao Moreirense.

Também com Tiago Djaló fora das opções, por questões disciplinares, os azuis e brancos continuaram, na manhã desta quarta-feira, no Olival, a preparação para o jogo que abre a 32.ª e antepenúltima jornada da Liga, a partir das 20h15 de sexta-feira.

O plantel treinado por Martín Anselmi volta a treinar a partir das 10h30 de quinta-feira. A partir das 13h15, Anselmi faz a antevisão ao jogo, em conferência de imprensa.

Os azuis e brancos têm neste um jogo determinante na corrida ao terceiro lugar da Liga, nesta altura pertencente ao Sporting de Braga, com 64 pontos, mais dois do que os dragões, que ocupam a quarta posição no campeonato.