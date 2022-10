O plantel do FC Porto efetuou nesta segunda-feira mais um treino de preparação para o jogo com o Club Brugge, a contar para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pepe é o único jogador entregue aos cuidados do departamento médico, informaram os azuis e brancos.

O Club Brugge-FC Porto joga-se na quarta-feira a partir das 17h45 e Sérgio Conceição e um jogador dos dragões fazem a antevisão à partida nesta terça-feira pelas 18h30.

O FC Porto está no segundo lugar do Grupo B com seis pontos, menos quatro do que o conjunto belga, que já assegurou matematicamente o apuramento para os oitavos de final.