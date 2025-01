O FC Porto cumpriu nesta segunda-feira ao final da tarde o primeiro treino sob o comando de José Tavares, que sucedeu interinamente a Vítor Bruno, demitido dos portistas horas após a derrota com o Gil Vicente em Barcelos.

Aos cuidados do departamento médico dos azuis e brancos, Iván Marcano, Martim Tavares e Marko Grujic foram os únicos jogadores que não participaram na sessão de trabalho.

André Villas-Boas, presidente dos dragões, esteve presente no relvado do Olival.

O FC Porto volta à competição na quinta-feira diante do Olympiakos no Estádio do Dragão a partir das 17h45.