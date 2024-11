Menos de 24 horas após o jogo europeu na Bélgica com o Anderlecht, o FC Porto voltou aos treinos no Olival, já com o jogo diante do Casa Pia em ponto de mira.

Iván Marcano (treino integrado condicionado), Marko Grujic (treino condicionado) e Deniz Gül (tratamento) continuam entregues ao departamento médico dos dragões.

O FC Porto-Casa Pia joga-se na segunda-feira a partir das 20h45 e a equipa de Vítor Bruno procura colocar um ponto final numa série de quatro jogos sem vencer.