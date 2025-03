Martín Anselmi recebeu uma boa notícia no treino desta tarde: Pepê, que recupera de uma rotura muscular na coxa direita, evoluiu para treino condicionado.

Já Marko Grujic, Vasco Sousa e Rodrigo Mora fizeram tratamento às respetivas lesões. Mora também esteve no ginásio.

Os restantes jogadores trabalharam às ordens de Anselmi no relvado, após um dia e meio de folga, no arranque da preparação para o jogo de sábado, com o AVS.

Os dragões voltam ao Olival na manhã de terça-feira.