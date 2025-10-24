O FC Porto treinou durante a manhã desta sexta-feira, ainda em Inglaterra, depois da derrota na Liga Europa, frente ao Nottingham Forest (2-0).

Os titulares na véspera fizeram trabalho de recuperação no hotel onde a equipa ficou hospedada. Os jogadores menos utilizados estiveram a treinar na Universidade de Loughborough.

Entregues ao departamento médico estão Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que continuaram a fazer tratamento e trabalho de ginásio no CTFD Jorge Costa.

A equipa de Francesco Farioli regressa na tarde desta sexta-feira a Portugal e no sábado continuam a preparar o jogo com o Moreirense, da nona jornada da Liga.